El president de PIMEC explica que va encoratjar als presidents català i espanyol a trobar una data per a la seva esperada reunió.

Antoni Cañete creu que Sánchez i Aragonès tenen voluntat de trobar solucions, després de la trobada ahir als premis organitzats per PIMEC. El president de la patronal sosté que "es respirava aquesta voluntat de trobar camins de resposta al que ens trobarem a la tornada de l'estiu". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que va "encoratjar" a Sánchez i a Aragonès a posar una data per a la seva reunió: "Necessitem una estabilitat política i consensos per trobar solucions". Sobre la situació econòmica i empresarial, adverteix que podem estar veient un "miratge" en la situació actual: "Ens està fent veure que hi ha un moment bo, mentre a la tornada de les vacances haurem de tornar a donar resposta a la situació". Reclama canvis estructurals en el sector de l'energia, més enllà de mesures "conjunturals". Sosté que les Pimes no estan percebent els efectes dels fons europeus, mentre demana també més facilitats per als autònoms petits. Tot i això, creu que el Ministeri "progressa adequadament" amb els autònoms. Critica que no hi ha hagut voluntat de trobar consensos per la candidatura dels JJOO d'hivern. Es mostra convençut que es pot recuperar la inversió per a l'aeroport del Prat i que "no cal esperar cinc anys". I critica que la Cambra de Comerç vulgui fer un manifest de suport al Consell per la República: "Estem perdent una mica el focus".