La portaveu del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar es mostra sorpresa que els republicans vulguin donar suport a Junts a Barcelona.

Alícia Romero es mostra sorpresa que ERC vulgui donar suport a Junts a Barcelona: "Davant els resultats electorals adversos decideixen fer un front comú per tapar les seves febleses", assenyala. La portaveu del Grup Parlamentari dels Socialistes - Units per Avançar veu la proposta com "una sortida davant els resultats" dels republicans i demana "una reflexió": "Si pensa que ha perdut les perquè no han sigut prou independentistes, crec que s'equivoca". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que "costa molt" dialogar i arribar a acords amb el Govern. Celebra la retirada de l'escó a Laura Borràs, tot i que "arriba tard", i confirma que presentaran candidat a presidir la Mesa del Parlament, descartant donar suport al candidat dels comuns. Creu que Illa no serà el candidat del PSC al 23J, però podria ser Batet així com altres candidats. I acusa Oriol Junqueras de "mentir" perquè "el PSC va dir no a Rajoy": "Em sembla molt inviable que Sánchez pugui fer això".

En clau de Barcelona, defensa que Collboni parli amb tothom, ja que "qui aconsegueix majories és qui és alcalde". Creu que no està negociant amb Vox, però no ho pot confirmar. En clau estatal, insisteix que ja tenim exemple que el PP "pacta i governa" amb Vox, i creu que els dos partits "són molt similars" en les votacions. Creu que Díaz Ayuso fa "una política bastant trumpista" i alguns mitjans han fet "ús trumpista de la comunicació" vinculant PSOE amb ETA.