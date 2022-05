Romero "Castellà no podia aparèixer com llengua estrangera"

59:59

La portaveu del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar defensa que l'acord sobre la llengua a les aules satisfà als quatre partits.

Alícia Romero defensa que l'acord sobre la llengua a les aules satisfà als quatre partits. "El castellà no podia aparèixer com a llengua estrangera. Ha de ser llengua d'aprenentatge. Això ho entén tothom", argumenta la portaveu del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar. Sosté que amb l'acord es dona una resposta "molt majoritària" a la sentència del 25% de castellà a les aules: "Confiem que aturi la sentència". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, avança que han demanat que el decret llei vagi en consonància amb la llei: "Les sentències s'han de complir. No podíem acceptar una llei on hi hagués incompliment dels percentatges", argumenta sobre l'acord. Reconeix que el castellà tindrà més presència a les escoles, "sempre que els centres ho decideixin". I aclareix que el castellà sigui curricular significa que serà llengua d'aprenentatge i pot ser llengua vehicular.

D'altra banda, descarta que els líders del Procés hagin de tornar a presó i defensa que els indults han sigut bons per Catalunya perquè han rebaixat la tensió. Diu que "segurament" Pedro Sánchez donarà demà alguna informació nova sobre l'espionatge i defensa la tasca del CNI. I reconeix que algunes notícies sobre el cas de Laura Borràs "preocupen una mica" i "fan alertar una mica".

A la secció informativa parlem amb Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC. A la tertúlia amb Joan López Alegrea i Manu Simarro, connectem amb el vicesecretari general de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés Edmundo Bal per parlar del recurs contra els indults del Procés.