54:58

L'atleta explica què ha suposat acabar la marató de Barcelona, en una conversa amb Gemma Nierga, acompanyat de Maria Carme Maza i Valentí Sanjuan.

Alex Roca ens explica que encara no ha paït el que suposa haver acabat la marató de Barcelona: "Encara queda molt Alex Roca i queda molt per lluitar". L'atleta amb paràlisi cerebral i discapacitat física revela com ara molta gent li demana fotos, mentre abans alguns se'n reien d'ell: "Estem canviant la societat, això em fa sentir orgullós", afegeix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, la seva parella i intèrpret Maria Carme Maza destaca com ha estat el procés per aconseguir-ho: "Tothom ho viu amb molta emoció, però ha sigut dur. Jo tenia por. M'ha costat dormir".

"La clau per poder avançar ha estat no fixar-me en la meva discapacitat", diu Roca sobre el secret de la seva filosofia de vida. "Els somnis no es compleixen, els somnis es persegueixen", afegeix el comunicador Valentí Sanjuan. L'atleta explica com ha aconseguit enamorar el món: "Sobretot no pretenent ser el que no som. Sempre somric". I Maza revela com es va conèixer amb Roca i com es va enamorar d'ell: "Em va enamorar com percebia la seva vida i com em feia sentir a mi. La connexió amb la parella t'ha de produir una millora com a persona". L'atleta també diu que li agradava anar a veure el Barça perquè ningú es fixava en ell: "Fa un temps em costava sortir al carrer perquè tothom em mirava. Em sentia un monstre".