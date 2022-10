59:59

L'escriptor lamenta que s'ha trobat poca capacitat d'acció després de fer públic el seu cas d'abusos i creu que tampoc no hi ha voluntat política.

Alejandro Palomas lamenta que s'ha trobat poca capacitat d'acció després de fer públic el seu cas d'abusos per part del germà Linares: "M'he trobat molta actualitat i poca realitat", assegura. L'escriptor diu que ha tingut molta escolta per part del president Pere Aragonès, però que no s'ha actuat arran del seu cas. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que es va proposar al cap de l'executiu català com a cara d'una campanya per prevenir abusos a la infància: li va dir que era una bona idea, però assegura que "no hi ha voluntat política". Diu que la mort del seu abusador l'ha convertit més en activista i menys en víctima: "M'alegra moltíssim. És un gran pas". Diu que no perdona els fets i el delicte del germà Linares, però assenyala que no sap exactament qui era. Assegura que la seva vida no ha canviat gens d'ençà que va fer públic el seu cas, però que ha fet un "màster" en diferents aspectes. I diu que el seu pare també el maltractava, per bé que l'entén i era "coherent". "El meu pare era el 'no' a tot. La meva mare era llibertat", ha afegit.

A la secció informativa coneixem un fàrmac contra el càncer amb la doctora Laura Soucek, codirectora del Programa de Recerca Translacional i Preclínica i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO.