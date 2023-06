59:57

El president del PP de Catalunya critica pactes del PSOE amb Bildu i defensa que els populars busquin aliances com Vox davant un "cordó sanitari".

Alejandro Fernández assegura que no li preocupa el pacte del PP amb Vox a la Comunitat Valenciana, sinó que haurien de preocupar més els pactes del PSOE amb Bildu: "Militants de Vox no han assassinat ningú. EL PSOE pràcticament fa un cordó sanitari al PP", per la qual cosa es veu "legitimitat" a buscar aliances. El president del PP de Catalunya sosté que on governin els populars es respectarà la Constitució i defensa que governi la llista més votada, sempre que "tothom la compleixi". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també critica el "principi de prioritat nacional" de Vox: "És profundament antidemocràtic. Una vegada una persona té els papers, és indiferent el lloc d'origen"

D'altra banda, detalla que Collboni i Sirera continuen parlant per un acord a Barcelona: "És el que espero i desitjo. Tothom ha de renunciar. Sirera té tota la confiança". Explica que es queda al Parlament per "una decisió personal": "Passaran coses. El debat s'intensificarà. Els independentistes es moren de ganes d'anar al Congrés. Jo no m'avorreixo al Parlament". Deixa després de l'estiu el Congrés per decidir qui ha de liderar el PP a Catalunya.

A la secció informativa, parlem amb María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1.