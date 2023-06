59:59

La candidata de Sumar - En Comú Podem per Barcelona per a les eleccions generals sosté que un govern PP-Vox suposaria un canvi radical.

Aina Vidal considera un "fracàs de totes" que no es reedités el govern de coalició actual: "Implicaria un canvi radical. Ningú creu que Catalunya pugui viure millor amb un govern PP-Vox". La candidata de Sumar - En Comú Podem per Barcelona per a les eleccions generals assenyala que els populars "estan cedint absolutament en tot" amb els pactes amb l'extrema dreta. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que Pedro Sánchez no és el candidat millor posicionat per evitar que Vox entri al govern: "Sol no serà president. Això va de coalicions". Nega que el pas al costat d'Asens sigui per discrepàncies amb el pacte de Barcelona o per un veto de Yolanda Díaz. I defensa que Montero, Asens i Garzón són actius del seu espai. Assegura que no es va sentir desautoritzada per les paraules de Díaz sobre un referèndum a Catalunya, i que la líder de Sumar "assumeix que els catalans han de votar sobre el seu futur polític". Reivindica el "canvi de rumb important" d'ERC i suport a Pedro Sánchez. I admet que no li agrada Jaume Collboni i creu que no és netament d'esquerres: "No m'agrada la seva supèrbia. Coincideix amb massa elements amb la dreta".