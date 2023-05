01:00:00

Ada Colau titlla de "frivolitat" i "sobreactuació" la sortida de Collboni del govern municipal, i assenyala el seu "gir a la dreta". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que l'extinent d'alcaldia no descarta un pacte amb Trias, i que el PP s'ha ofert a afegir els vots: "Hi ha un possible de pacte de dretes que és insòlit. És inconcebible amb anteriors alcaldes socialistes". La candidata a l'alcaldia per Barcelona En Comú a les municipals del 28M insisteix que es presenta per darrer cop per ser alcaldessa, per liderar un "govern progressista" amb ERC i PSC: "No té sentit fer més càbales fins que tinguem el resultat", afegeix. L'alcaldessa de Barcelona, no esclareix si es quedarà a l'oposició si no guanya les eleccions: "No contemplo altra hipòtesi que ser alcaldessa. Si el resultat fos un altre, ho valorarem i donarem explicacions", ha dit. I creu que les municipals decidiran entre dos models, el seu o el de Xavier Trias.

Defensa més mesures per reduir els cotxes de Barcelona: "No ha de ser un lloc de pas, ha de ser un lloc on viure". Destaca que el projecte d'eixos verds i pacificacions no és només per l'Eixample, sinó per tots els barris de Barcelona. Es mostra "orgullosa" de les polítiques d'habitatge de Barcelona i critica la manca de determinació d'altres administracions. I assenyala que partits de dreta i extrema-dreta van "incendiar la metxa" amb els casos d'El Kubo i La Ruïna.