L'alcaldessa de Barcelona creu que l'actitud contrària a l'ampliació "és molt majoritària" i proposa un debat "amb rigor i amb dades".

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que proposa a AENA que faci una consulta si vol recuperar el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. L'alcaldessa de Barcelona creu que l'actitud contrària a l'ampliació "és molt majoritària" i proposa un debat "amb rigor i amb dades". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que ara com ara dona per tancat el projecte. Nega rotundament que talli la plaça de Sant Jaume durant el pregó de La Mercè per evitar una xiulada. Parlem amb l'Àlex Roca, pare del Lluc, un nen de 8 anys amb una malaltia minoritària.