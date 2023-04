54:25

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Fran Hervías, exsecretari d'organització de Ciutadans, que presenta Ciudadanos. La historia jamás contada. A la tertúlia amb Neus Tomás i Iva Anguera, connectem amb Mireia Alzuria des de la Ciutat de la Justícia per conèixer l'última hora del cas de Dani Alves. Parlem de la llei de l'habitatge amb Lucía Delgado, portaveu de la PAH. El periodista Marc Giró ens revela tots els detalls de com va anar l'entrevista al president de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès al programa LateXou de RTVE Catalunya. I acabem amb la tertúlia esportiva amb Pitu Abril, Carme Barceló i David Figueira, connectant amb Albert Hernández des del Camp Nou per conèixer les darreres novetats del cas Negreira.