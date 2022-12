54:38

Gemma Nierga entrevista Ernest Urtasun. Carlos Latre ens presenta 'One Man Show'. I parlem de l'argentina a la final del Mundial amb Sor Lucía Caram.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ernest Urtasun, eurodiputat d'En Comú Podem i vicepresident del grup dels Verds-ALE. A la tertúlia amb Carles Fernández i Manu Simarro, conversem sobre el descobriment en generació d'energia amb fusió nuclear amb el divulgador científic Joan Anton Català. Connectem amb Sor Lucía Caram per comentar la classificació de l'Argentina per la final del Mundial de Futbol de Qatar 2022. I acabem el programa conversant amb l'actor, humorista i showman Carlos Latre, que ens presenta One Man Show.