59:59

Gemma Nierga entrevista a les nominades als Premis Goya 2023 per millor direcció de producció, millor disseny de vestuari i millor direcció d'art.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a tres nominades als Premis Goya 2023: Elisa Sirvent, nominada a Millor Direcció de Producció per Alcarràs; Suevia Sampelayo, nominada a Millor Disseny de Vestuari per La piedad; i Sylvia Steinbrecht, nominada a Millor Direcció d'Art per Los renglones torcidos de Dios. Les professionals ens expliquen en què consisteix la seva tasca i quin paper han tingut en les seves respectives pel·lícules nominades. I també ens revelen com veuen les seves opcions de guanyar i els seus 'rivals'.

A la secció informativa parlem de l'ajuda humanitària pels terratrèmol de Turquia i Síria amb Mar Companys, membre de la junta i experta en ajuda humanitària de Lafede.cat.