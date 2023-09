54:28

Gemma Nierga entrevista Daniel Sirera. Parlem de la sequera amb Samuel Reyes, director de l'ACA. I Mikel Erentxun ens presenta 'Septiembre'.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Daniel Sirera, president del Grup Municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. A la tertúlia amb Iva Anguera i Manu Simarro, connectem amb Lluís Falgàs des del Parlament per conèixer l'última hora del debat de política general, i amb Cristina de la Hoz des de Madrid per comentar el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Conversem amb Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Connectem amb Sergi Molera des de l'exterior del Camp Nou per parlar de les queixes pel soroll de les obres de l'AV de Sant Ramon, amb el seu president Andrés Quílez. I acabem el programa conversant amb el cantant Mikel Erentxun, que ens presenta l'àlbum Septiembre.