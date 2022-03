54:58

Càritas Barcelona envia a Ucraïna material humanitari.Parlem de la Covid-19 amb López-Codina. I Paco Mir presenta 'Forever Young'.

A la tertúlia amb Ricard Fernández Déu i Manu Simarro, connectem amb Mària Sánchez, per conèixer com dues ambulàncies de Càritas Barcelona marxen a Ucraïna amb material humanitari. Connectem amb Lviv, amb Almudena Ariza. Parlem de la guerra d'Ucraïna amb Carme Colomina, investigadora principal especialitzada en UE, desinformació i política global del CIDOB. Connectem amb Maria Rios des de l'escola Joan Pelegrí, per parlar de la vaga d'ensenyament amb David Caño d'Ustec. Conversem sobre la Covid-19 amb Daniel López-Codina, investigador del grup BIOCOM-SC. I acabem el programa conversant amb l'actor i director Paco Mir, que ens presenta Forever Young.