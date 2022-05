01:54:55

Gemma Nierga entrevista al doctor Bonaventura Clotet. Coneixem a fons la trama russa del Procés. I parlem del dia mundial sense tabac.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al doctor Bonaventura Clotet, cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i director de l'IrsiCaixa. A la secció informativa parlem del bo jove per al lloguer amb Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat. A la tertúlia amb Milagros Pérez-Oliva i Iñaki Ellakuría, connectem amb Iliana Viera des del TSJC per conèixer els detalls sobre l'embolic de la llengua a l'escola. Parlem de la trama russa del Procés amb Jesús G. Albalat, periodista de El Periódico. Conversem sobre el programa per deixar de fumar de Catalunya amb la doctora Núria Torres, cap del 061 Salut Respon, en el dia mundial sense tabac. I acabem el programa amb El Galliner Polític d'en Queco Novell i el Manu Simarro.