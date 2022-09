54:39

A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Toni Aira, connectem amb Anna Forment des de la plaça Sant Jaume per conèixer detalls sobre el cessament d'Aragonès a Puigneró, i ho comentem a la taula. Conversem amb Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, que ens presenta el llibre El muro. El poder del Estado ante la crisis independentista. Connectem amb Isabel Palacios des del Tribunal Suprem, per parlar dels judicis a Reguant i Baños, i de la renovació del Poder Judicial. Veiem com es viu l'actualitat des de Madrid amb Rodolfo Irago. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela, Juan Carlos Ortega i Xavier Sardà.