54:21

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Antoni Castellà, diputat de Junts per Catalunya, portaveu polític de Demòcrates i portaveu pel Consell per la República. A la tertúlia amb Carles Fernández i Isabel Garcia Pagan, connectem amb Rosa Carreño des del Congrés dels Diputats per conèixer el calendari de la investidura de Pedro Sánchez. Debatem sobre l'ús dels mòbils a les aules amb la sociòloga i educadora Alba Castellví, i connectant amb Càndid Santpere, director de l'Institut Montsacopa. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb Albert Font, Pitu Abril, Carme Barceló i Toni Freixa, amb qui parlem del cas Negreira.