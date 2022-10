54:22

Gemma Nierga entrevista a l'escriptor Alejandro Palomas. Parlem amb Joan Batalla de Sedigas. I conversem amb Luis Ángel de Benito de 'Radio Clásica'.

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a l'escriptor Alejandro Palomas, que ens presenta Això no es diu. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, connectem amb Elena Ochoa des del Congrés dels Diputats, on es debaten les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat. Parlem del gas i el seu preu amb Joan Batalla, president de SEDIGAS. Connectem amb Sergi Molera des del centre de Barcelona per parlar amb l'ambientòloga Gisela Torrents i Sergi Cot d'Ecologistes en Acció. Connectem amb el càmera de TVE Miguel de la Fuente, part de l’equip de RTVE guanyador del Premi Ondas 2022 per la cobertura de la guerra d'Ucraïna. I acabem programa amb la secció de Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, conversant amb el presentador de Radio Clásica, Luis Ángel de Benito.