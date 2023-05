54:12

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees l'advocat Alberto Fernández Díaz, expresident del PP de Catalunya. A la tertúlia amb Manu Simarro i Carles Fernández, connectem amb Rodolfo Irago per conèixer l'actualitat des de Madrid i amb Lluís Falgàs des del Parlament de Catalunya per parlar de l'actualitat catalana. Entrevistem Assumpta Barbens, secretaria general IAC-CATAC, per parlar del caos a les oposicions. Connectem amb Ramón Rupérez des de l’estació de Renfe a Castelldefels per saber com està el servei de l'R2 Sud. Juan Carlos Unzué ens presenta Unzué. L'últim equip del Juancar. I acabem el programa conversant amb Xavier Coca i Oriol de Ramon, components de The Tyets, que ens presenten Èpic Solete.