01:56

Kaima interpreta la palabra deshinibición

KAIMA es una bailarina y coreógrafa de Madrid, también graduada en Publicidad y RRPP. Se formó en Danza Clásica en la RAD y en danzas urbanas: hip hop, popping, locking, waacking, soul, dancehall, especializándose en Old Way the house & vogue.



Es parte de la Cía. Khifat, y co-creadora de Khifat Formation, cuyo objetivo es promover la cultura clubbing y el desarrollo del House en Madrid. Actualmente es parte del elenco de "Poetisa De Una Noche" de Núria Pauluchi.