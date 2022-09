Fania all stars 'Live at the Cheetah, vol. 1'

El histórico sello discográfico Fania Records nos comunica desde su sede en Nueva York una excelente noticia que encantará a los aficionados a la música latina, especialmente a los verdaderos salseros, porque el próximo 21 de octubre pondrá a la venta una reedición especial exclusivamente en vinilo del legendario álbum "Live at the Cheetah, vol. 1", que, efectivamente, fue grabado en directo por la Fania All Stars el 26 de agosto de 1971 en el escenario del Cheetah Club de Nueva York.Una actuación inolvidable, con cortes espectaculares, como la introducción y una arrolladora descarga, para continuar con “Anacaona”, con Cheo Feliciano, y finalmente el himno supremo de la salsa “Quítate tú”, una jam-session de 16 minutos contundentes, con las voces de Héctor Lavoe, Adalberto Santiago, Pete “El Conde” Rodríguez, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Johnny Pacheco y Santos Colón, quienes se turnaron para improvisar soneos que mostraban su increíble talento. En este concierto del todo irrepetible participaron músicos tan magistrales como el propio Johnny Pacheco, Willie Colón, Ray Barretto, Roberto Roena, Orestes Vilató, Bobby Valentín, Larry Harlow, Yomo Toro, Roberto Rodríguez, Bobby Cruz, Richie Ray y más maestros. En vinilo totalmente analógico de 180 gramos, reedición en tirada limitada de solo 1.000 copias.50 años después, vuelve a lanzarse al mercado "Live at the Cheetah, vol. 1", super actuación de la Fania All Stars.