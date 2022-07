05:18

Es otro aniversario que no podíamos pasar por alto, aunque sea con cierto retraso, debido a tanta producción radiofónica acumulada y pendiente.

Me refiero al 30º Aniversario de la desaparición del gran Camarón, o Camarón de la Isla, aunque su nombre real y auténtico es José Monje Cruz, un pedazo de artista por el que sentimos verdadera devoción, es inevitable.

No hace mucho les presenté ese sentido homenaje discográfico que realizaron los propios hijos de Camarón de la Isla, que nos emocionó como a todo el mundo.

Y es que su Leyenda no nos abandonará nunca, y eso que ya hace 30 años que nos dejó el indiscutible "Dios" supremo del flamenco y mito inmortal de este sonido tan peculiar y tan nuestro. El admiradísimo Camarón de la Isla nació en la localidad gaditana de San Fernando, el 5 de diciembre de 1950, y tristemente nos dejó en Badalona, Barcelona, el 2 de julio de 1992, a causa de un cáncer. Cantaor gitano inigualable, sigue considerado como el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de las figuras básicas en toda la riquísima historia del arte flamenco. Claro que le recordamos en el 30 aniversario de su desaparición, aunque sigue, insistimos, muy presente entre nosotros día a día con sus insuperables canciones.Más grande todavía.30 Aniversario de nuestro Camarón de la Isla.