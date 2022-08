54:27

En la primera hora del último programa de la temporada, tendremos a nuestro amo de casa, Pedro Caballero, que llega cargado de consejos para tener un verano 10. Y hablar de verano es hacerlo de la canción del verano. De la mano de Carlos Martín conoceremos cuál es la melodía favorita de los oyentes. Y en los "Asuntos internos" de Jon González hablaremos de la Soledad no deseada. Para conocer en profundidad este asunto contaremos con Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio contra las Soledades de la Fundación ONCE; Roberto Bello Iglesias, coordinador de la Concejalía de Asuntos Sociales de Ponferrada y coordinador del proyecto Faro dentro del Programa de Soledad No Deseada y Francisca Benito Robledano, usuaria del proyecto Faro.