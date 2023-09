08:27

Llega el dúo de blues Memphissippi Sounds para su primera gira por España, con actuaciones en Badajoz, Madrid, Guadalajara, Sevilla y Jerez de la Frontera. Fiel a su nombre, su música es una feliz mezcla del blues del norte de Mississippi, de donde procede Cameron Kimbrough, y el blues de Memphis, de donde es Damión "Yella P" Pearson, más soul, rock, pop y hip-hop. Tienen un álbum editado y un público que crece con cada actuación de Memphissippi Sounds. Escuchamos dos temas de su álbum "Welcome to the Land": "Crossroads" y "Who's Gonna Ride."