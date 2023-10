¡Hermanos y Hermanas! Brothers and Sisters!

La hermandad, sea consanguínea o de tribu, busca siempre objetivos comunes que se plantean en el horizonte. Y la parroquia de Black Vibes se encontrará en este viaje nocturno de primero de octubre con la música de The last Poets, Myles Sanko, o Ziggi Recado. Además, nos adentraremos en el nuevo trabajo del rapero madrileño Chef Cheeza, "Y soñaré contigo", con un sinfín de matices sonoros y colaboraciones de auténtico lujo. La hermandad de la música no es un espejismo, es una realidad. Pero las vibraciones son las que realmente nos unen en este viaje lleno de obstáculos. Así que... acompáñanos.