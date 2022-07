32:04

Biblioteca Pública - Máximo Huerta ilumina las sombras familiares y se reconcilia con sus silencios en Adiós, pequeño, Premio Fernando Lara de Novela

(Entrevista de Manuel Sollo). “Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido”. "Nací cuando mis padres no se querían". Entre estas dos citas, Máximo Huerta reconstruye las sombras de su mundo familiar en Adiós, pequeño (Planeta), novela que obtuvo el Premio Fernando Lara 2022. En un tono poético, casi confidencial, nos desvela los secretos de un matrimonio que perduró sobre una áspera capa de silencios. Una capa que irá levantando la madre, Clara, hilo conductor del relato. Aquel niño escondido de todos, rememora de adulto una infancia en la que no fue feliz, cobijado por esa madre a la que profesa un amor incondicional, y a la que cuida y protege en su vejez enferma. Un niño temeroso ante un padre iracundo, autoritario, con el que se reconciliará al final de sus días. Con ellos regresamos a una España rural de posguerra en la que todo era resignación. Asistimos a despedidas y pérdidas, al dolor y la muerte, y, aunque de pasada, a una ligera evocación amarga de su fugaz paso como ministro de Cultura y Deportes en junio de 2018. Con nueve novelas, Huerta tiene una larga trayectoria como periodista y presentador de televisión y es un destacado defensor de los derechos LGTBI.