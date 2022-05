09:58

Ya se ha puesto la primera piedra del hub de descarbonizacion del Puerto de Bilbao, que, cuando este en marcha, permitira producir 18.000 barriles de combustible sintetico sin emisiores.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido que no se apueste unicamente por la movilidad electrica para reducir las emisiones de C0-2. En su opinion, hay que hacer una transicion inteligente que no suponga un salto al vacio para no cargarse la automocion.

Ya son tres los casos de la viruela del mono registrados en Euskadi. A los dos confirmados en Alava, se une otro hombre en Gipuzkoa, cuya situacion tampoco reviste gravedad.

Noticias de Euskadi contadas por Jose Luis Manzanedo.