País Vasco Informativos Informativo Gipuzkoa - mediodia - 17/06/22 05:03 Con Arancha Garijo Repaso a la actualidad de Gipuzkoa con Arantxa Garijo. Ola de calor con 30 grados de temperatura en San Sebastián. Se abre al tráfico el nuevo acceso al Polígono 27 desde Astigarraga. 6,5 toneladas de Bonito descargadas en Getaria. 70 conciertos y diversos espectáculos en la 83 edición de la Quincena Musical que se inaugurará el 2 de agosto. Nuevo rescate del Aita Mari, 40 personas en el Mediterráneo central. "San Sebastián, date el gustazo" campaña para promocionar el comercio local. Presentada la canción "Bi mundu" inspirada en el encuentro entre culturas que supuso la primera vuelta al mundo de Elkano. Más opciones

