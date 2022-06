País Vasco Informativos Informativo Gipuzkoa - mediodia - 16/06/22 05:00 Con Arancha Garijo Repaso a la actualidad de Gipuzkoa con Arantxa Garijo. El Rey Felipe VI inaugura la nueva fábrica de OTIS en Eskuzaitzeta de San Sebastián. La Ministra de Educación, Pilar Alegría, pone en valor el modelo de formación dual de Euskadi en un congreso en el Kursaal. Las ONGs Zehar Errefuxiatuekin y Cear han atendido a 485 personas procedentes de Ucrania. San Sebastián logra su décima Escoba de Platino por la limpieza viaria. Vuelven las hogueras en la víspera de San Juan y se pide responsabilidad colectiva. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]