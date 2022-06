País Vasco Informativos Informativo Gipuzkoa - 17/06/22 15:03 Con Arancha Garijo Repaso a la actualidad de Gipuzkoa con Arantxa Garijo. La ola de calor se acentúa, hay alerta naranja y se alcanzarán hasta 40 grados en el interior. Llegan las primeras descargas de bonito a las lonjas, 2.000 kilos ayer a Getaria. Las ONGs, Zehar Errefuxiatuekin y Cear, atienden a 485 personas procedentes de Ucrania. El Rey Felipe VI vistia la nueva planta de OTIS en San Sebastián. Vuelven las hogueras la víspera de San Juan, 18 organizadas por Donostia Festak y el llamamiento a la responsabilidad y precaución. 57 copias del cartel de la 57 edición del Jazzaldia en formato NFT se podrán conseguir de forma gratuita a través de su página web. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]