05:01

con Amaia Iturbe

Repaso a la actualidad de Gipuzkoa en Radio 5 con Amaia Iturbe. El Ayuntamiento de San Sebastian destaca en una Declaración Institucional con motivo del Dia Internacional del Orgullo LGTBI plus no bajar la guardia ante los discursos de partidos politicos y sectores, contrarios a la diversidad sexual. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Sebastián, Martin Ibabe, pide no utilizar el coche y planificar los movimientos con la llegada del Tour de Francia. Los cursos de verano de la UPV constatan un aumento de los delitos a menores, la mayoria por maltrato. El Txikijazz, el ciclo del Festival de Jazz de Donostia, para los más pequeños organiza 8 conciertos con magia y talleres de entretenimiento.