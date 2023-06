15:06

Con Amaia Iturbe

Repaso a la actualidad e Gipuzkoa con Amaia Iturbe. El buque Aita Mari se prepara para una nueva misión, pero antes deberá resolver la denuncia por un supuesto incumplimiento del reglamento de seguridad marítima en el rescate de 172 personas en el Mediterráneo. La familia del concejal del PP de Errenteria, Manuel Zamarreño, asesinado por ETA hace 25 años ha recordado al edil con la presencia de todos los partidos politicos, incluido EH BILDU. La Ertzaintza investiga el apuñalamiento de un joven en las fiestas de Arrasate-Mondragon. Su estado no reviste gravedad, por el momento no hay detenciones. En tiempo de entrevista, la secretaria general del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, Belén Alonso, denuncia a Osakidetza por cerrar en verano una veintena de PAC, los centros de urgencias no hospitalarias.