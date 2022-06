País Vasco Informativos Informativo Bizkaia - 20/06/22 15:02 Egun on Bizkaia, es lunes 20 de junio, dia mundial de las personas refugiadas. El ayuntamiento de Bilbao se suma a las celebraciones con una campaña gráfica que comprende parte del trabajo 'Puentes' que realizada el ilustrador Kike Infame. Refugiados que un día no tan lejano tambien fuimos nosotros, como recordaba la consejera de justicia, Beatriz Artolazabal en el homenaje a los gudaris que lucharon en la batalla de Artxanda. Lo unico que cambia es el color de las fotografias Y el Athletic elige esta semana a su nuevo presidente entre 3 candidatos. A partir de mañana escucharán en etse espacio cuales son sus propuestas para la institución

