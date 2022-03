14:52

.-En portada ...los paros de los camioneros autónomos que ya han adelantado que no volverán al trabajo hasta que el Gobierno no concrete las ayudas prometidas para bonificar el gasoleo profesional.

El sindicato Hiru considera insuficiente la propuesta y defiende que más allá de esta ayuda puntual, se deben adoptar medidas estructurales para trabajar de forma digna. Los camioneros se concentrarán esta mañana, sin camiones, ante la sede del Gobierno Vasco en Lakua , en Vitoria.

Lamentan que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto con ellos y creen que no se está dando al problema la importancia que tiene.

Y también la La patronal guipuzcoana del transporte, Guitrans, que no apoya la huelga, considera "incomprensible" que el Gobierno central "no termine de articular" las ayudas directas que le reclama el sector.

.-El consejero Pedro Azpiazu ha reconocido que la incertidumbre generada por la guerra anima a contener el gasto, algo también favorecido por la inflación, augura que el consumo privado caerá casi dos puntos este año hasta el 4,8 %.