.-No habrá huelga este viernes en la educación no universitaria de Euskadi. Los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CCOO, han desconvocado la jornada de paro tras el acuerdo parlamentario alcanzado sobre la futura Ley de Educación entre los grupos mayoritarios, PNV, Partido Socialista, Bildu y Podemos.

No habrá paro pero no hay unidad sindical, Comisiones se ha descolgado de la convocatoria al considerar que los cambios incluidos en el acuerdo político son un "logro sindical", mientras el resto de centrales creen que se ha "generado un desconcierto importante" y esperarán a ver cómo se concretan los contenidos de la futura ley. Desde STEILAS por ejemplo, aseguran que el pacto logrado en el Parlamento es insuficiente.

Los sindicatos mantienen que existen "carencias y contradicciones" que deberán analizar y no descartan trabajar en una "dinámica de movilizaciones e incluso una nueva convocatoria de huelga más adelante.

La huelga que sigue es la de los transportistas, estamos en la octava jornada , los camioneros piden la implicación directa del Gobierno Vasco y las diputaciones en la búsqueda de soluciones a los problemas del sector. Aseguran que son el motor de la economía y que las instituciones deben defender unas condiciones mínimas para que el sector desarrolle su actividad.