País Vasco Informativos Besaide - País Vasco - 20/06/22 44:35 Con Borja Gutierrez Repaso a la actualidad de Euskadi con Borja Gutiérrez. La consejera Sagardui reitera sus disculpas ante las presiones de sindicatos y oposición por la polémica de la Atención primaria. Suben los positivos de COVID que deja 21 fallecidos en una semana. El Metal de Alava convoca 4 jornadas de paro. Es el Día del Refugiado. Más opciones

