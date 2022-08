30:06

Besaide-30/08/22

Un Lehendakari con barba acaba de dar cuenta desde el donostiarra Palacio de Miramar de los primeros acuerdos de su gabinete, de la primera reunión con todos sus consejeros tras las vacaciones de verano. En esta ocasión, muy preocupados por la crisis energética y el aumento de los precios., un argumento ha dicho Urkullu para impulsar la transición energética. Cambio de escenario de Lehendakaritza de Gasteiz, al mar donostiarra y la misma preocupación, las mismas quejas y las mismas exigencias de respuesta a las propuestas que han enviado a los distintos ministerios para hacer efectivas las transferencias del bloque que negocian y que acumula ya importantes retrasos respecto al calendario acordado entre ambos gobiernos. No ven razón para que el traspaso de las Cercanías ferroviarias y otras materias como meteorología o inmigración no se hayan materializado ya. Iñigo Urkullu dice que Sánchez no cumple