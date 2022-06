País Vasco Informativos besaide-17/06/22 25:00 El Lehendakari, Iñigo Urkullu pide a los poíticos que no hagan poítica de bricha gorda con este asunto. TAmbién hablaremos del calor en un reportaje para quitar yerro a esta sensación de pesadez agotadora En el mundo económico tenemos dos citas: la Junta de accionistas de Iberdrola que se celebra en un contexto marcado por los altos precios de la energía y con su presidente Ignacio Sánchez Galán como investigado en una de las piezas de caso del excomisario Villarejo.

Junta en la que se someten a votación las cuentas anuales y el informe de gestión del pasado ejercicio en el que la eléctrica ganó casi 4.000 millones de euros, con un crecimiento del 8%, convirtiéndose en una de las eléctricas mayores del mundo. LA Bienal de la Máquina Herramienta cierra hoy sus puertas y tendremos en Besaide al director general, Xabier BAsañez para que os dé sus primeras impresiones Buenas expectativas para los arrantzales el BONITO ha empezado pronto y en el Cantábrico a una diez horas de los puertos vascos como el año pasado. Sin embargo, son prudentes hasta que acabe la campaña.

Se acerca el vigesimo quinto aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco. Su hermana pide no blanquear el nombre de quienes aún no condenan la muerte de Miguel Angel. Lo ha hecho en El Izarra Centre de Ermua donde, desde hoy y hasta el 24 de julio, se muestra la exposición 'El terror a portada. 60 años del terrorismo en España a través de la prensa'. El calor ha venido para quedarse como un invitado incómodo. tenemos 36 grados en Bilbao, 29 en Donostia y 34 en Vitoria Gasteiz Más opciones

