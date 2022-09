50:00

.-Mañana es el día, los centros públicos de Euskadi, en las etapas educativas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, comienzan las clases, los profesores ya se habían incorporado a sus tareas de intendencia pero desde mañana sus aulas estarán llenas de los que vuelven con ganas estrenando estuches y cuadernos y aprovechando el material y los libros, que hay que reutilizar después de comprobar la carestía, en este caso, no de la cesta de la compra sino de la mochila escolar. También mañana veremos otra vez a los remolones y llorones que no quiern dejar sus casas, sus juguetes y sobre todo, sus pantallas. Los padres en general, felices de volver a la rutina y a la disciplina del horario de invierno aunque todavía con temperaturas de verano y de playa y pantano de tarde.

Los profesores vuelven también en plena transición, con la incógnita, con la incertidumbre de tener que preparar los temarios de la LOMLOE con borradores ante la falta de currículos. Dicen que no han recibido la información suficiente.