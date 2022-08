30:07

Estrenamos el mes de agosto con muchos de nuestros habituales seguro a muchos kilómetros de aquí, para los que nos quedamos tenemos media hora por delante, la cita con la actualidad vasca que hoy abrimos con una frase “No es No. Cuando sea, como sea, donde sea" y un dato, 'Durante el primer semestre de este 2022 se ha duplicado en Euskadi el número de denuncias por agresiones sexuales'. El jueves Celedón traerá en su hatillo no solo el programa de las fiestas de Gasteiz, abrirá el periplo de las fiestas de las tres capitales y después de los casos recientes de abusos agravados por el temor a esos pinchazos en teoría que buscan la sumisión de las chicas, tenemos que levantar una muralla a las agresiones. Hay que interiorizar hasta la saciedad que “Sólo sí es sí" y que de ninguna forma el alcohol ni la jarana justifican las agresiones machistas . En Vitoria la concejala de Igualdad ha presentado la campaña de prevención para las Fiestas de la Blanca y ha recordado que "el no sigue siendo no”y que pese a las amenazas no hay que dar pasos atrás