01:57:31

Ha arribat La Tardor, abans una estació gran, amb una decoració maravellosa. Ara, un baixador sense bar, un interludi entre l’estiu i l’hivern. Pero al nostre programa la tractarem com si res haguès canviat i el Canvi Climàtic fos un local d’Oci per coincidir de tant en tant i reflexionar molt sobre moltes coses, que es el que es fa a la tardor. Reflexionem-hi, si us plau...Reflexionem-hi!!

Avui, obre el programa Julio Cortázar i les seves reflexions i les veus destacades les posen: Ela Rea, Daniel Herrmann, Jaisiel i Pedro Sanmartín.

Recorda que tenim edits i remixos fets per el programa i aquesta setmana, rebem la tardor amb un Mix amb algunes novetats discogràfiques que ens han arribat al nostre correo electrònic als primer trimestre de l’any. Anem lents, però ja ens possarem al dia.

Soc Pedro Blázquez i aixó es Bandes Sonores Transversals. Cultura Electrònica per gaudir amb auriculars.

___

Playlist

01 INTRO Frakkur - PP1 + Julio Cortázar: (Cortázar lee a Cortázar”

02 Steely Dann – Do It Again (DJ Honky FFair rmx)

03 Ela Rea – Háblame debajo del Agua

04 Flug 8 – Star Tiger + Pedro Pina OR

05 Bottler – Mako (Original + Colossi Rah + PBlz Edit rmx)

06 DJ Psychiatre – Rhythm Is The Key

07 Ishi Electrophunck – Ride or Die (Instrumental)

08 Jaisiel – El Amanecer (Tenerife ‘89 Mix)

09 Louie Gomez - Midnight Interlude

10 Rey Gelato - Need U

11 Chad Smooth - Feel (Mix One)

12 Nabihah Iqbal - Gentle Heart

13 Pedro Sanmartin - Positive Dynamic

14 Klustone - Have You Ever Been There At Night

15 Gerry Read - Truth Is Coming Out (Extended Mix)

16 LeBaron James - Always On Time (Edit)

17 LeBaron James - Bring It Back

18 Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk (Rhythm Scholar Jungle Funk rmx)

19 Flavien Berger & Mansfield TYA – Les Comtremplations

20 Spacey Grey – Will Powah

_________

*[Aquest programa inclou un fragment del audiollibre de Julio Cortázar: Cortázar lee a Cortázar (1966) i del programa Dinamita! –Dr Perqué (2000-2003)]