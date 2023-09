01:54:53

Veus destacades: Berzingue, Ludowick i Matt Sugar R

Nova edició del programa i darrera de l’estiu astronòmic. Això ho notareu perque les caràtules del podcast aniran cambiant amb les estacions de l’any.

Avui, a més de fer una volta per al nostre multivers particular que inclou Radiofreqüències, Aún De Repuesto i Bandes Sonores Transversals, comptem amb les veus adicionals de Berzingue, Ludowick i Matt Sugar R que presenten les seves darreres referències. Escoltareu més edits i remixos fets per el programa i una semana més, he seleccionat uns quants plàstics de la meva colecció particular per compartir amb vosaltres en un DJ Set. “ONLY VINILS”

Soc Pedro Blázquez i aixó es Bandes Sonores Transversals. Cultura Electrònica per gaudir amb auriculars.

___

*[Aquest programa inclou un fragment de Sliders (1995 - 2000) i What If… (2023)]

Playlist

01 INTRO Sliders + Jingle “S’ha posat en marxa…Radiofreqüències”

02 Kool & The Gang vs DJ Jazzy Jeff – Summer Madness (Rhythm Scholar & Karl G Acid + PBlz Edit rmx)

03 Berzingue – One

04 Ten Ven – Tokyo + ADR Intro by Electroputas

05 DJBLVD & June Prod – The Message

06 LeBaron James – Love x Love (edit)

07 G.Q. – Love

08 Pino D’Angio – Ma Quale Idea (Extended Mix 2000)

09 Beloved – The Sun Rising (Deeply Satisfying Mix)

10 Kerri Chandler – So Let The Wind Come (rmx)

11 Sheila – Love Kiss (12” War Mix)

12 DJ Bass – B Yourself (Jazz mix)

13 Dani Koenig – Floated

14 Elektric SwedeHead – WidePitch

15 Puck Dannin – Day & Night

16 Marc Romboy & Gui Boratto ft. Luciana Villanova – Eurasia (Gui’s Mix)

17 Ludowick – Always Dreaming

18 Taho & Matt Sugar R - Jazzy Groove In My House (Chicago Club Mix)

_________