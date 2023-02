Yo La Tengo nos presentan 'This Stupid World'

58:42

Durante toda esta semana repasaremos el nuevo álbum de la legendaria banda de Hoboken a partir de las palabras de Ira Kaplan.

En el programa de hoy también sonaron nuevo discos y canciones de Brad Mehldau, Ben Folds, The Lemon Twigs, Tennis, The New Pornographers, Joaquín Pascual, Los Jaguares de la Bahía, Verde Prato, Pamela Rodríguez y Sofía Comas.