58:47

Durante toda esta semana repasaremos el nuevo álbum del músico escocés comentado por él mismo.

En el programa de hoy también sonaron nuevos discos y canciones de The National, Noel Gallagher, DMA's, The Temper Trap, The Church, Young Fathers, Tommy Ashby, Guineu, Marta Movidas y Jimena Amarillo.