59:00

BLUR – St Charles Square

GORILLAZ ft. BECK - The Valley of The Pagans

PHOENIX – Alpha Zulu

GANGES, YAREA – Qué Tal? Yo Igual

NATALIA LACUNZA – Nunca Llega 05

CHARLI XCX – Speed Drive

NICK CAVE & DEBBIE HARRY – On The Other Side

MARGO CILKER – Keep It On a Burner

ALBERT HAMMOND JR - One Chance

CAROLINA DURANTE – No Hay Verano

DEPRESIÓN SONORA – Markusiano

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – Cripto Hermanos

AMAARAE - Co-Star

SAMPHA - Spirit 2.0

CRYSTAL FIGHTERS - Manifest

M. WARD ft FIRST AID KIT - Too Young To Die