Bandeja de entrada de Radio 3 Nick Cave & Debbie Harry, Blur, Margo Cilker... 04/07/2023 59:00
BLUR – St Charles Square
GORILLAZ ft. BECK - The Valley of The Pagans
PHOENIX – Alpha Zulu
GANGES, YAREA – Qué Tal? Yo Igual
NATALIA LACUNZA – Nunca Llega 05
CHARLI XCX – Speed Drive
NICK CAVE & DEBBIE HARRY – On The Other Side
MARGO CILKER – Keep It On a Burner
ALBERT HAMMOND JR - One Chance
CAROLINA DURANTE – No Hay Verano
DEPRESIÓN SONORA – Markusiano
TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – Cripto Hermanos
AMAARAE - Co-Star
SAMPHA - Spirit 2.0
CRYSTAL FIGHTERS - Manifest
M. WARD ft FIRST AID KIT - Too Young To Die