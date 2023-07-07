Bandeja de entrada de Radio 3 Anohni and The Johnsons, Exsonvaldes, Hak Baker 07/07/2023 59:00
ANOHNI AND THE JOHNSONS - Why Am I Alive Now
AMAARAE - Co-Star
EXSONVALDES - Dansé
HAK BAKER – Doolally
IDLES - Mr.Motivator
WYE OAK – Every Day Like the Last
OLIVIA DEAN – Ladies Room
CHARLI XCX – Speed Drive
GANGES, YAREA – Qué Tal? Yo Igual
NATALIA LACUNZA – Nunca Llega
SHAKEITMILA - Miénteme
AXOLOTES MEXICANOS - Amarre
TROYE SIVAN – My Sweet Lord
SEPALOT - Stand By Your Side
GUILLE WHEEL & THE WAVES – Summer Breeze
GRETA VAN FLEET – The Falling In The Sky
DO NOTHING – Nerve
BLUR – St Charles Square
BLONDSHELL - Veronica Mars