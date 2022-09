01:02:54

Primera parte de nuestro particular "grandes éxitos" con algunas de las mejores canciones que han sonado en el programa en los últimos 12 meses. Con temas de Little Simz, Self Esteem, Kae Tempest, Kendrick Lamar, Beyoncé, The Weeknd, Parcels, Blanco Palamera, El Petit de Cal Eril, Fermi, Ferla Megia, Merina Herlop, Rocío Márquez y Bronquio.