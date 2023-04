12:33

Amb Xavi Martínez

Avui sortim a l'aeroportJosep Tarradellas Barcelona - El Prat per viure els moments previs de la iniciativa que du a terme des de fa 12 anys la Fundació Make A Wish i Vueling per contribuir a la millora de la qualitat de vida de nens i nenes que pateixen malalties greus. Tres nenes i les seves famílies han posat rumb a París per gaudir de Disneyland i sobretot rebre una experiència positiva en moments durs. Ens ho expliquen Lourdes Valls, directora general de Make a Wish, Anna Viladot, de comunicació de Vueling, i Pascual Labarta.