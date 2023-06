Els turistes creuen que a Barcelona hi ha massa gent

12:38

Amb Xavi Martínez

Barcelona està massificada. No ho pensen només la majoria de ciutadans, sinó també els mateixos turistes; en concret, els creueristes. Aquesta i moltes altres són les conclusions d'un estudi tirat endavant per la Universitat de la Rovira i Virgili que analitza com afecta el turisme a la mobilitat barcelonina. El comentem amb el seu investigador principal, Aaron Gutiérrez.