16:54

Amb Xavi Martínez

L'illa més remota del món, un arxipèlag polar on està prohibit morir o un illot on viu la tribu més aïllada del món. Aquests són alguns dels llocs on ens porta avui Pol Vendrell en un 'tour' especial pels indrets més recòndits del planeta, des del Cercle Polar Àrtic fins a l'Antàrtida. Agafeu una rebequeta que refresca.